Неврологи встановили механізми лікування епілепсії

Комплекс білків допоможе в лікуванні епілепсії, аутизму, шизофренії та інших розладів неврологічного характеру, пише meddaily.ru з посиланням на NDTV та дослідження Університету Торонто. Раніше вчені вважали, що ці білки існують і працюють окремо. Виявилося ж, вони формують основу системи спілкування різних частин мозку - процесів гальмування і збудження.

І ці протидіючі сили прекрасно уживаються одна з одною. Без балансу мозок не працює. Відомо: нейрони з'єднуються через синапси, які пов'язані з порушенням або гальмуванням активності інших нейронів. Дисбаланс гальмування і збудження провокує, наприклад, епілептичні напади.

Існує цілий білковий комплекс, що регулює даний баланс на клітинному рівні. Вплив на цей комплекс може запобігти епілептичним нападам. В комплекс входять білки KCC2, Neto2 і GluK2. За гальмування активності відповідає KCC2, GluK2 являє собою рецептор основного збудливого передавача - глутамату. А Neto2 - допоміжний білок, що взаємодіє з іншими. До цього вважалося, що KCC2 і GluK2 взагалі ніяк не перетинаються.