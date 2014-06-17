Чому чоловік і дружина стають схожими

Загальновідомо, що чоловік і дружина, які живуть разом протягом тривалого часу, набувають зовнішню схожість один з одним. Чому ж так відбувається? Причини цього явища спробували знайти американські фахівці, пише news.online.ua.

Вченими з США були зібрані фотографії сімейних пар, які живуть разом вже протягом 25 років. Серед відібраних фото були знімки до реєстрації шлюбу, так і зовсім недавно зняті кадри. Експерти ретельно вивчили весь матеріал і прийшли до висновку, що зовнішня схожість подружжя з роками стає все очевиднішою. Варто відзначити, що особливо подібність виявляється, якщо сімейна пара щаслива.

Фахівці кажуть, що така подібність з'являється завдяки тому, що подружжя, які проживають разом протягом тривалого часу, починають використовувати таку ж міміку, як і їхні партнери. Але існує й ще одна причина. Дані проведених досліджень свідчать про те, що під час зустрічей людина обирає собі парою того, з ким вона зовні хоч трохи схожа. Чим більше проходить часу, тим більш помітною стає зовнішня схожість між дружиною і чоловіком.