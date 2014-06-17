Виявлено гени, відповідальні за розвиток раку молочної залози

Американські вчені виявили чотири нових гена, що зумовлюють ризик розвитку раку молочної залози при наявності там мутації.

Перед тим як здорові клітини перероджуються в ракові утворення, в генетичному коді повинні відбутися певні мутації. Хтось народжується з цими мутаціями, що підвищує ризик розвитку онкології. Але наявність мутацій ще не означає, що розвинеться рак. Зазвичай успадковуються типи раку молочної залози, що пов'язують з двома відомими генами: BRCA1 і BRCA2.

Експерти з Інституту онкології ім. Хантсмена, що при Університеті штату Юта, змогли виявити ще чотири гени з індексами RINT1, MRE11A, RAD50, NBN, які викликають раку грудей.

«Як з'ясувалося, сімейний ризик недуги в мутації в гені RINT1 був приблизно в три-чотири рази вище в порівнянні з сім'ями, які не мали подібних мутацій», - говорить професор Шон Тавтигян, провідний автор роботи.

med2.ru