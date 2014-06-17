Лаванда діє як антидепресант

Дослідники з Австралії виявили, що приймають препарати на основі лаванди мають найбільш знижують стан тривожності. Спостереження тривалио десять тижнів, учасниками стали більше п'ятисот пацієнтів з діагнозом тривожний розлад.

При підведенні підсумків даного експерименту вчені були здивовані, хоча і розраховували на такий результат. Зокрема, виявилося, що в групі пацієнтів, що приймали препарати на основі лаванди, тривожність впала на чотирнадцять пунктів.

На думку авторів дослідження, компоненти лаванди наділені особливими властивостями. Вони здатні впливати на хімічні процеси в мозку. Тут мова йде саме про ті процеси, які є причиною страхів і тривожних станів. В даний час в терапії тривожних розладів застосовуються різні препарати. Між лавандою та іншими антидепресантами різниця, звичайно, є, але незначна. Водночас слід надати перевагу натуральному препарату, оскільки він володіє безперечними перевагами, зокрема відсутня значна кількість побічних ефектів, які властиві більшості антидепресантів.

nedug.ru