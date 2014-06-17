Шоколад сповільнює старіння

Вже багато років учені всього світу вивчають властивості шоколаду. Дослідження фахівців з пенсільванського Центру здоров'я і харчування Херші довели, що шоколад сприяє уповільненню процесу старіння, повідомляють Подробиці.

В ході екперіменту вчені порівнювали властивості какао з різними фруктовими порошками.

Виявилося, що в шоколаді міститься набагато більше флавонідів і антиоксидантів, що забезпечують антистаріючий ефект і надходження найважливіших поживних речовин в організм людини.

Фахівці називають какао-боби суперпродуктами, і стверджують, що флавоноїди і антиоксиданти є природними пігментами рослин, що захищають організм від різних окислювачів.

Добова норма какао для дитини складає близько 10 грамів, а для дорослого 6-7 грамів в день, повідомляють вчені.