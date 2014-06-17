Кава захищає мозок від хвороби Паркінсона

Португальські вчені з університету міста Порту стверджують, що споживання двох-трьох чашок кави в день зменшує шанси на розвиток хвороби Паркінсона, пише ladyhealth.com.ua.

За даними дослідження, регулярне вживання напою, що бадьорить зменшує шанси розвитку цієї недуги на 25% у чоловіків та на 14% у жінок. Однак, як зазначають британські фахівці, людям не слід починати споживати каву в надії запобігти розвитку захворювання.

Дослідження, що проводяться в даному напрямку, дозволяють вченим зробити припущення, що кава або препарат, подібний кофеїну, можуть захистити від цієї недуги.

Попередні дослідження показали, що кілька чашок кави в день можуть уповільнювати розвиток патологічних змін у пацієнтів, які страждають хронічним гепатитом С і пов'язаними з ним захворюваннями печінки.