Креми від сонця не ефективні проти раку шкіри

Університет Британського інституту дослідження раку та Інституту ракових досліджень попереджають: сонцезахисні креми не рятують від раку шкіри, пише meddaily.ru з посиланням на Medical News Today. Незважаючи на крем, УФ-випромінюванню все одно вдається нашкодити генам, що запобігають пошкодженню ДНК.

Ефект УФ був перевірений на двомісячних мишах. У тварин спостерігалася мутація в гені BRAF, що підвищує ризик меланоми. Без сонцезахисного крему відзначалися прямі пошкодження ДНК в пігментних клітинах шкіри. Зокрема, фіксувалися аномалії в гені p53, який зазвичай попереджає ДНК-ушкодження внаслідок УФ-випромінювання.

Після нанесення крему ступінь пошкоджень скорочувався, але все одно вони залишалися на виявленому рівні. За словами фахівців, крему недостатньо. Перебуваючи на сонці, крім сонцезахисного засобу з фактором SPF не нижче 30, необхідно створювати фізичний бар'єр - надягати капелюха з широкими крисами, одяг, окуляри. Якщо є сонячний опік, значить, ДНК в клітинах точно постраждала. З часом це може призвести до раку шкіри.