Олівці містять свинець

Ця звичка пояснює підвищену концентрацію свинцю в тілі дітей, що проживають поблизу хімічних заводів, пише meddaily.ru з посиланням на Reuters.

Зокрема, фабрику в Дапу, південна провінція Хунань, довелося закрити після того, як більш ніж у 300 дітей у крові знайшли підвищений рівень свинцю. Проби бралися і навколо фабрики, і на її території. У Китаї проблема отруєння свинцем виникає не в перший раз. Вся справа в стрімкому економічному зростанні, що загрожує навколишньому середовищу.

Приміром, в 2009 році від отруєння свинцем постраждали майже 1000 дітей в провінції Шеньсі. Уряд досі не може вирішити проблеми зі свинцем, особливо в бідних частинах країни. Вважається, що свинець може накопичуватися в олівцях. Але поки це підтверджено не було.

Отруєння свинцем - одне з найпоширеніших видів отруєнь важкими металами. Як правило, страждають діти 1-5 років. В тіло метал може потрапити з забрудненого пилом, парами. Він провокує симптоми хронічної інтоксикації і призводить до пошкоджень усіх відділів головного мозку.