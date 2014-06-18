Людям творчих професій необхідний денний сон

Вчені з Університетського коледжу Лондона (Велика Британія) дійшли висновку, що начальство має заохочувати співробітників, що займаються творчою діяльністю, робити серед дня перерву на 30-90 хвилин денного сну і дозволяти їм працювати в той час, коли їм це зручно, оскільки саме такі умови підвищують продуктивність їх роботи, пише ukrainianblog.info.

Вчені вважають, що люди даремно зациклилися на сні тільки в нічний час: він може погано впливати на творчі здібності, тим більше що традиція довгого нічного сну з’явилася лише після індустріальної революції. Денний сон, що триває від 30 до 90 хвилин, міг би допомогти компаніям підвищити продуктивність співробітників, оскільки він дає мозку час відпочити і «перезарядитися».