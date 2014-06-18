Чоловіки з високим рівнем IQ живуть довше

Ґрунтуючись на даних статистичного матеріалу, президент Геронтологічного товариства РАН, професор Володимир Анісімов заявив, що високий коефіцієнт IQ у чоловіків збільшує тривалість життя, а у жінок - скорочує його, пише telegraf.com.ua.

До таких висновків дійшов учений, досліджуючи зв'язки між інтенсивністю інтелектуальної діяльності людини та її віком, а також в процесі вивчення зв'язку біологічного віку людини з належністю до різних поколінь.

Анісімов уточнив, що біологічний вік людей цих поколінь визначався в ході різних фізіологічних і психологічних досліджень. За рік тривалість життя людей як біологічного виду збільшується на 3 місяці.

Дані твердження Анісімов підкріпив тим, що "на протязі існування Нобелівської премії (більше 100 років) середній вік лауреатів безперервно збільшувався". Глава Геронтологічного товариства РАН також підкреслив, що Нобелівські лауреати в середньому живуть довше академіків, тривалість життя яких, у свою чергу, вище, ніж у професорів і т.д.