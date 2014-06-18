Суперпродукти, які прискорюють обмін речовин

Коли наш обмін речовин працює добре, тобто метаболізм високий, всі жири спалюються, а при низькому рівні метаболізму, навпаки, починається заощадження жиру. Якщо у вас є зайва вага, значить, ваш обмін речовин порушений, і необхідно його відновити, прискорити за допомогою продуктів, пише ladyhealth.com.ua.

1. Какао-боби

Всупереч розхожій думці від какао-бобів не повніють, а худнуть. Головне - вживати їх по науці.

Не шоколад і цукерки, в яких містяться масло і цукор, а саме какао-боби будуть вашим вірним помічником в боротьбі за струнке тіло. Ці боби багаті кофеїном і магнієм, які прискорюють метаболізм. У них містяться речовини, що сприяють підвищенню синтезу гормонів радості - ендорфіну і серотоніну. А ці гормони, як відомо, борються зі стресом, який знижує обмін речовин в організмі.

Для досягнення доброго ефекту рекомендується приймати від 40 до 80 грамів какао-бобів в день. Перевищувати дозу не варто, настане зворотний ефект - при всій своїй принадності ці боби багаті маслами і жирами, а значить, дуже калорійні.

2. Зелений чай улун

У ході досліджень було доведено, що завдяки високому вмісту поліфенолів цей чай прискорює обмін речовин і тим самим сприяє зниженню ваги. Вживання чотирьох чашок (приблизно літр) улуна в день посилює метаболізм на 5 відсотків.

3. Проста вода

При зневодненні процес метаболізму сповільнюється. Якщо нам не вистачає рідини, тканини відчувають дефіцит кисню і поживних речовин, оскільки об'єм циркулюючої крові залежить саме від кількості рідини в організмі. Тому так важливо підтримувати водний баланс і пити не менше 2 літрів води в день. Не газована, не мінеральна, а звичайна питна вода прискорює обмін речовин і сприяє зниженню ваги.