Ризик розвитку залежностей зумовлений вихованням

Манера виховання безпосередньо впливає на те, чи дитина палить, чи вживає наркотики і алкоголь. На думку фахівців, краще всього, коли батьки встановлюють чіткі правила і розумні в своїй поведінці. Сувора дисципліна настільки ж небезпечна, що і відсутність контролю, пише meddaily.ru з посиланням на The Health Site.

Експерт Амадор Калафат вважає: діти авторитарних батьків рідко проявляють любов, пускаються у всі тяжкі. Між тим, велика кількість любові також часто веде до нездорових практик. Це показало дослідження, яке проводилося в шести європейських країнах за участю приблизно 8000 підлітків 11-19 років. У підлітків запитували, як їх виховують батьки.

Виявилося, різні схеми виховання працювали по-різному. Примітно: наркотична залежність не завжди стосується самих наркотиків. Сюди входять також рецептурні препарати, алкоголь, сигарети. З елементом, що викликають залежність, людина контактує постійно, і незабаром стає настільки залежною, що вже не може без цього елемента.

Внаслідок прийому наркотиків людина страждає від галюцинацій, втрати самоконтролю, пам'яті, депресії, непомірного апетиту, пошкоджень життєво важливих органів. У неї починають псуватися зуби, а в перспективі може розвинутися рак. Як правило, люди з наркотичною залежністю хотіли б від неї позбутися, але самостійно зробити це не можуть. Згідно з дослідженнями, мозок залежних людей працює особливим чином, реагуючи по-іншому на елементи, що викликають залежність. Залежність - набута риса.