Полуниця - "найщасливіший фрукт"

Вчені з Університету Лондона назвали полуницю «найщасливішим фруктом», пише glavnoe.ua з посиланням на The Daily Mail. Експерти провели опитування, в ході якого 86% респондентів зізналися, що відчувають себе більш розслаблено лише при думці про поїдання полуниці.

За словами дослідника Баррі Сміта, унікальний аромат полуниці пробуджує щасливі спогади. «Аромат важко створити штучним шляхом», - зазначив фахівець, говорячи про безуспішні спроби виробників.

"Менш щасливими фруктами" виявилися яблука, а також банани і сливи, йдеться в статті.