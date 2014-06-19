Захоплення гаджетами веде до набору ваги

До такого висновку прийшли дослідники з Північно-Західного унівеситету в Чикаго, які провели цікавий експеримент, вивчаючи вплив яскравого блакитного світла екранів сучасних гаджетів на організм людини, пише liza.ua.

У перші дні експерименту на піддослідних впливали випромінюванням, подібним до того, яке спостерігається при роботі з планшетом або сматфоном. Сеанси тривали по 16 годин в день вранці і ввечері, а також кілька годин під час сну.

У наступні дні учасники експерименту контактували з блакитним світлом екранів гаджетів лише кілька годин.

Після цього вчені порівняли отримані дані - виявилося, що у всіх випадках почуття голоду у випробовуваних виникало через 15-20 хвилин після початку сеансу з використанням блакитного випромінювання.

Керівник дослідження Айві Чунг зазначає, що особливо сильно на наш організм впливає тригодинне вечірнє сидіння за планшетом або сматфоном і закликає нас не проводити час з гаджетами, а гуляти і спілкуватися з друзями.