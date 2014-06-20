Оновлено рекомендації по споживанню риби та морепродуктів

Поява таких рекомендацій обумовлена тим, що в даний момент споживання цих корисних продуктів в перелічених групах недостатньо. У цьому неважко переконатися, якщо провести порівняння з офіційно рекомендованими показниками. Риба містить високоякісний білок, багато вітамінів і мінералів, омега-3 жирних кислот, зазвичай в ній мало насичених жирів. Поживна цінність риби особливо важливо під час росту і розвитку дитини, в тому числі і особливо в пренатальному періоді.

Агентство наводить список риби, рекомендованої до споживання. Він складений на основі балансу поживної цінності і середнього вмісту метилртуті в зразках такої риби, доступної споживачам в магазинах або ресторанах.

Метилртуть - це форма накопичення металу в органічному середовищі, зокрема, у тканинах водних тварин. Токсична дія метилртуті позначається на стані нервової системи. Як вказує Агентство, мінімум шкідливої речовини міститься в креветках, молюсках, атлантичному лососеві, сайді, трісці і зубатці. Всі ці риби і морепродукти є дуже популярними в США. Разом з тим, існують види риби, офіційно не рекомендовані до споживання. Це акула, риба-меч і королівська макрель.

Рекомендовані кількості споживаних рибопродуктів складають 8-12 унцій на тиждень. Це приблизно відповідає 220-350 гр. FDA нагадує, що рибу необхідно термічно обробляти перед вживанням, щоб убезпечити від небезпечних мікробів.

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