Забруднення повітря погіршує роботу мозку

Автомобільні вихлопи та інші джерела забруднення повітря прискорюють процес зниження когнітивних здібностей у літніх людей, попереджає meddaily.ru з посиланням на Reuters. Центр біодемографії і здоров'я населення, а також Центр геронтології Андруса вирішили дослідити дану проблему, взявши за основу інформацію, зібрану, починаючи з 1986 року.

Вчених цікавив стан 780 осіб, яким у 2001-2002 роках було 55 років і більше. В кінці 90-х фахівці почали заміряти концентрацію забруднюючих частинок там, де жили учасники дослідження. Когнітивні здібності оцінювалися за тестами на пам'ять, з математики. Оцінка виходила за кількістю зроблених помилок.

Виявилося, середня концентрація малих частинок становила 13,8 мікрограма на кубічний метр. Між тим, установлений ліміт якості повітря становить 12 мкг. Якщо люди жили в місцях, де рівень забруднення дорівнював 15 микрограммам і більше, то показники помилок були в півтора рази вищі, ніж у людей, які жили в місцях з забрудненням у 5 мікрограмів максимум.

Відомо: частинки розміром 2,5 мікрони і менше можуть проникати глибоко в легені і навіть кровотік. Мабуть, негативний ефект на когнітивні здібності здійснюється саме за рахунок впливу на серцево-судинний статус. Потім, судини безпосередньо пов'язані з мозком. Так частинки проникають і у сам мозок.