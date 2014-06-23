Любов до фастфуду викликає невиліковну хворобу

Шкідливі продукти харчування та антибіотики викликають збільшення числа молодих людей з хворобою Крона - небезпечним захворюванням травної системи. Зараз госпіталізація в зв'язку з захворюванням потрібна в три рази більшому числу молодих людей, ніж 10 років тому, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Хвороба Крона викликана запаленням вистилки травного тракту. Вона провокує часті напади діареї, болю в животі, втому і кровотечі. Лікування від хвороби немає і найчастіше вона проявляється на самому початку життя. Що стосується шкідливих продуктів, особливо багатих тваринними або насиченими жирами, то точний механізм взаємозв'язку поки не виявлено. Можливо, ці продукти небезпечні тільки для людей, схильних до захворювання.

Незалежні фахівці згодні: зовнішні чинники можуть погіршити стан людей, схильних до хвороби Крона. Проблеми з харчуванням, ймовірно, роблять свій внесок. Але це не єдина причина. Відомо: у людей з цією хворобою сильно змінена мікрофлора кишечника - у ній мало корисних організмів.