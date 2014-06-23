Жорстоке поводження з дітьми змінює структуру їх мозоку - психіатри

До жорстокого поводження з дітьми фахівці відносять всі форми фізичного та емоційного насильства, сексуальне насильство, нехтування, недбалість і будь-яку іншу поведінку, яка шкодить здоров'ю, розвитку, гідності або життя дитини, яка не досягла 18-ти років. За офіційними даними, близько 20% жінок і 5-10% чоловіків у дитинстві піддавалися сексуальному насильству, мінімум 23% - фізичному.

Раніше було показано, що жорстоке поводження з дітьми може призвести до змін у структурі мозку.

Для з'ясування того, як саме жорстоке ставленн впливає на мозок дитини, вчені з Іспанського фонду підтримки науки і технологій проаналізували результати 12 попередніх досліджень, а також спостерігали за двома групами дітей: тими, з ким жорстокого поводилися у дитинстві, і тими, хто не піддавався насильству.

Використовуючи техніку 3D-нейровізуалізації, вчені виявили, що серед дітей, з якими жорстоко поводилися в дитинстві, частка сірої речовини в кількох відділах мозку була значно нижчою, ніж серед дітей зі "щасливим" дитинством. Найбільш помітне зменшення кількості нервових клітин спостерігалося в зонах, пов'язаних з когнітивним контролем.

На думку дослідників, той факт, що ці області мозку розвиваються відносно пізно - вже після того віку, на який припадав досвід насильства з боку дорослих - підтверджує, що причиною змін стало саме жорстоке ставлення. Крім цього, було виявлено, що скорочення сірої речовини не було пов'язано з прийомом будь-яких препаратів.

Вчені сподіваються, що результати дослідження допоможуть знизити ризики розвитку патологій в дитинстві і розробити методи корекції подібних порушень.

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