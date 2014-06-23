Засмага може викликати залежність
13:39, 23 червня 2014Зарубіжні новини
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Результати дослідження, опублікованого в журналі Cell, показують: які миші, регулярно проводили час під ультрафіолетом, синтезували бета-ендорфін - речовину, яка бере участь в утворенні залежностей кшталт алкоголізму і наркоманії
Фото: УНІАН
Велика ймовірність, що ультрафіолет призводить до утворення бета-ендорфіну - речовини, спорідненої морфіну і утвореної головним мозком. Бета-ендорфін потрібен насамперед для ослаблення болю, а крім цього викликає стан ейфорії, те саме, що буває при прийомі деяких наркотиків.
Миші регулярно піддавалися дії ультрафіолету. Дослідження показали, що тварини інтенсивно виробляли бета-ендорфін. Після відміни процедур піддослідні вели себе так, ніби у них був синдром відміни: лапки тряслися, а зуби скреготіли. Тварини, у яких синтез бета-ендорфіну був заблокований на генетичному рівні, не реагували на ультрафіолет таким чином.
Це може частково пояснити, чому люди так люблять засмагати.
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