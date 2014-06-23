Чим небезпечні знеболювальні

Рецептурні знеболюючі ліки-опіоїди впливають на рецептори болю в мозку людини, що дозволяє знизити рівень болю. Але ці ж ліки викликають і відчуття ейфорії, а їх регулярний прийом зумовлює фізичну залежність та звикання. Вперше в історії науки вчені вирішили з'ясувати, скільки саме смертей викликають подібного роду лікарські препарати.

Виявилося, що кількість смертей від опіоїдних знеболювальних значно перевищує число жертв героїнової та кокаїнової залежності разом узятих. Також з'ясувалося, що у світовому рейтингу споживання подібного роду знеболюючих на душу населення перше місце міцно займає США, а друге Канада. Тільки в 2010 опіоїдні знеболювальні стали причиною смерті 16 000 американців.

Зазвичай опіоїди чинять седативний ефект і уповільнюють дихання, але для досягнення ейфорії люди приймають значні дози препаратів, і часом дихання у них сповільнюється настільки, що припиняється взагалі. Це найбільш часта причина смерті від передозування рецептурних ліків. За даними американського Центру з контролю і попередження захворювань, в 2012 році близько 12 млн громадян країни використовували рецептурні знеболюючі не за прямим призначенням, а для отримання наркотичного ефекту.

med2.ru