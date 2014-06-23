Тривалі пробіжки можуть бути шкідливі для здоров'я

Вчені американського науково-дослідного інституту серцево-судинних захворювань (Пенсільванія) обстежили 3800 чоловіків і жінок, які бігають, середній вік яких становив 46 років. Приблизно 70 відсотків з них бігали понад 20 кілометрів на тиждень, повідомляють Подробности.

В результаті експерименту з'ясувалося, що інтенсивний і тривалий біг не тільки призводить до зношування опорно-рухового апарату, порушення роботи серця, але і скорочує тривалість життя.

Додаткові дослідження показали: у людей, які часто або багато бігають, тривалість життя не більша, ніж у тих, хто не займається спортом і веде сидячий спосіб життя.

Щоб пробіжка приносила користь, фахівці рекомендують приділяти цьому не більше трьох годин на тиждень.