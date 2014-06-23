Стресу потрібно уникати, інакше можна втратити пам'ять

Підвищення рівня кортизолу, гормону стресу, може призводити до провалів у пам'яті, повідомляє Сьогодні з посиланням на журнал Neuroscience.

Короткострокове підвищення концентрації кортизолу має вирішальне значення для виживання: він допомагає впоратися з життєвими випробуваннями, підвищуючи концентрацію уваги і забезпечуючи здатність думати на ходу. Однак аномально високі або тривалі сплески кортизолу, що мають місце при хронічному стресі, можуть призводити до негативних наслідків: проблем з травленням, неспокою, збільшення ваги і підвищення кров'яного тиску.

У ході нового дослідження вчені вивчили вплив гормону на роботу мозку і помістили молодих і старих щурів з різним рівнем гормону в Т-подібний лабіринт, для проходження якого була потрібна хороша короткочасна пам'ять. Для того, щоб отримати ласощі, гризуни повинні були згадати, в якому напрямку вони повернули 30, 60 або 120 секунд назад, а потім повернути у зворотному напрямку. Літні щури з високим рівнем гормону обирали правильний напрямок лише в 58% випадків, тоді як серед їх однолітків з низьким рівнем кортизолу до приманки добиралися 80% щурів.

Коли дослідники взяли зразки тканини з префронтальної кори, яка відповідає за короткочасну пам'ять, і вивчали їх під мікроскопом, вони виявили, що у щурів з високим рівнем гормону було на 20% менше синапсів, ніж у другій групі, яка за результатами тесту на пам'ять не поступилася молодим гризунам.

Вчені прийшли до висновку, що довгостроковий вплив гормону стресу може призвести до значного скорочення кількості нервових клітин в цій ділянці мозку.

На думку Джейсона Редлі, доцента психології з університету Айови, пацієнти з високим рівнем цього гормону - ті, хто переживає депресію або хронічний стрес - потребують особливої терапії.