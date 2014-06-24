Музика і колір кімнати змінюють смак вина

Чарльз Спенс, професор експериментальної психології Університету Оксфорда, з'ясував: на відчуття від вина впливає обстановка. Як пише meddaily.ru з посиланням на Japan Post, досить змінити колірне оформлення і музичний фон, щоб це одразу позначилось на смакових відчуттях від вина. Ефект дорівнює приблизно 10%.

Проводився чотириденний експеримент, який довів, що комбінація кольору і звуку справляє більший ефект, ніж освітленість. Якщо людина сидить у кімнаті з червоним або зеленим світлом, слухаючи "милі" або "похмурі" музичні композиції, вона обов'язково відчує силу впливу.

Отже, поєднання похмурої музики і зеленого освітлення посилювало відчуття свіжості і знижувало відчуття насиченості смаку вина на 14%. Саме по собі червоне світло "витягувало" фруктові ноти в букеті, а зелений світло - свіжі ноти. В принципі, можна регулювати смакові відчуття, якщо перефарбувати кухню або їдальню. Навіть червона скатертина і червоні келихи здатні посилити смакові відчуття.