Вчені розробили метод ліпосакції за допомогою золота

Вчені з Каліфорнійського університету розробили новий метод щадної ліпосакції за допомогою наночасток золота.

Автори методики - доктор наномедицини Пекла Алмутарі і її брат, пластичний хірург Халід, надихалися раніше проведеними дослідженнями, в ході яких мікрочастинки золота вводили в ділянку пухлини і нагрівали інфрачервоним випромінюванням, що сприяло руйнуванню ракових клітин, не завдаючи шкоди іншим. Алмутарі спробували зробити те ж саме з жировими клітинами, повідомляють "Подробности".

Спочатку наночастинки золота вводяться в зону жирових відкладень в тілі пацієнта. Потім ці ділянки піддаються нагріванню інфрачервоним світлом. Оскільки жир має низьку температуру плавлення, він розріджується перш, ніж інші клітини отримають якісь пошкодження. Після чого розтоплену жирову тканину і наночастинки просто висмоктують голкою для ліпосакції.

Така процедура є набагато меншою, ніж традиційна ліпосакція, при якій голка проштовхується крізь твердий жир, висмоктуючи його і травмуючи навколишні тканини. В даний час нову технологію випробовують на тварин, а випробування на людях плануються в кінці цього року.

Результати дослідження опубліковані в журналі Chemical & Engineering News.