Медична карта Шумахера викрадена і продається на чорному ринку

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за словами його прес-секретаря Сабіни Кем, особисті документи Шумахера, що становлять медичну таємницю, опинилися на чорному ринку і пропонуються на продаж. Кем уточнила, що поки що не відомо, чи дійсно йдеться про справжні документи.

Минулого тижня Шумахер, який одержав тяжку травму під час катання на лижах у французьких Альпах наприкінці минулого року, вийшов із коми.

У 2012 році Шумахер завершив майже 20-річну кар'єру в автоспорті, завоювавши сім чемпіонських титулів "Формули-1" - у 1994 і 1995 роках у команді Benetton, а в 2000-2005 роках - виступаючи за Ferrari.