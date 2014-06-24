FDA попередила про ризик венозного тромбозу при прийомі тестостерону

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) зажадала від фармвиробників вказати в інструкціях по застосуванню всіх схвалених тестостероновмісних препаратів, що прийом таких лікарських засобів може бути причиною підвищеного ризику венозного тромбозу, тромбозу глибоких вен і легеневої емболії.

В даний час в інструкціях до препаратів з тестостероном прописується, що тромбоз може виникати як наслідок поліцитемії - збільшення кількості еритроцитів в одиниці об'єму крові на тлі прийому тестостерону. Проте останнім часом в FDA все частіше надходять дані про тромбоз, не пов'язаний з поліцитемією. Тому експерти відомства прийняли рішення про розширення графи можливих небажаних побічних діях тестостероновмісних препаратів.

У матеріалі FDA зазначається, що оскільки мова йде про венозний тромбоз, то розміщення застереження не позначиться на роботі з оцінки імовірного ризику інсультів, інфарктів або смертельних випадків серед пацієнтів, які приймають вітаміни.

remedium.ru