Індія планує обмежити ціни на лікарські препарати

Уряд Індії розглядає можливість розширення списку найважливіших лікарських препаратів, ціни на які регулюються державою. Даний крок спрямований на підвищення доступності медичної допомоги, так як 70% населення країни живе на 2 долари в день і не може дозволити собі покупку багатьох препаратів.

У минулому році уряд країни вже збільшив перелік найважливіших ліків з 74 до 348, тим самим відносячи до цієї категорії понад 30% медикаментів, які реалізуються на території Індії. Тим не менше, на думку експертів, так званий Національний перелік найважливіших лікарських засобів (NLEM) необхідно розширювати далі.

Позиція індійського уряду викликає невдоволення міжнародних фармацевтичних компаній, представлених на ринку країни: цінове обмеження негативно позначиться на прибутковості бізнесу. Зазначимо, що ринок Індії, який оцінюється в 15 млрд доларів, є ключовим для багатьох великих виробників, проте останнім часом обсяг продажів на ньому неухильно знижується.

Remedium.ru