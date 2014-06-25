Гідрогелеві капсули - новий засіб лікування ожиріння

Дослідження американських учених показало, що капсули, які складаються з гідрогелю, здатні безпечно знижувати вагу у повних людей, які страждають ожирінням. Результати першого клінічного випробування були представлені в минулу неділю на спільній конференції Міжнародного товариства ендокринології та Ендокринного товариства ICE/ENDO 2014 в Чикаго, пише Медпортал.

Препарат, розроблений бостонською біотехнологічної фірмою, є капсулами, що містять крихітні гідрогелеві частинки, які змішуються з їжею, розбухають і збільшуються в обсязі. Це збільшує обсяг шлунка і тонкого кишечника, що викликає почуття насичення і знижує кількість споживаних калорій.

Як показали результати дослідження, найбільша втрата ваги (10,9 %) спостерігалася в осіб з переддіабетичним станом, при якому рівень глюкози в крові натще підвищений до 100-125 міліграмів на децилітр (мг/дц), що в перерахунку становить 5,6-6,9 мілімоль на літр (ммоль/л).

З побічних ефектів у учасників дослідження найчастіше зустрічалося легке здуття живота, метеоризм, болі у животі та діарея, вираженість яких знижувалась із зменшенням дозування препарату. За словами авторів розробки, у разі, якщо Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалить використання цих гідрогелевих капсул, вони стануть першими представниками нового класу засобів для зниження ваги і лікування ожиріння.