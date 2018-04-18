Кава - «найкорисніший наркотик», який не порушує психічну діяльність

Згідно з міжнародною статистикою, кава - це найбільш часто вживаний у світі напій після води (чай на третьому місці). А вже скільки суперечок - наукових і не дуже - про його корисності. Адже відомо, що з одного боку кава - ідеальний стимулятор для мозку, з іншого - вона може викликати спазми судин.

Учені продовжують знаходити все нові корисні властивості кави. І ось нові дані, які реабілітують ароматний напій. Автори дослідження, опублікованого в New England Journal of Medicine, пише kp.ru, понад 13 років спостерігали за 40 тисячами людей у віці від 50 до 71 року і прийшли до висновку, що кава знижує смертність. За цей час серед тих, хто щодня пив дві-три чашки кави в день, пішли із життя на 10% менше людей, ніж серед тих, хто взагалі не пив кави.

А медики з нью-йоркського університету Корнелла стверджують, що кава завдяки своїм антиоксидантним властивостям успішно бореться з глаукомою.

Сильним антиоксидантом є хлорогенова кислота, складний ефір кавової кислоти, якої в каві від 7 до 9%. Кофеїну, до речі, кава має всього 1%. Хлорогенова кислота допомагає при погіршенні зору і дегенерації сітківки при глаукомі. Крім цього, вона в силу своїх антиоксидантних властивостей уповільнює старіння і допомагає при діабеті.

Досліди проводилися, як правило, на мишах. Звичайно, гризунів, яким загрожувала втрата зору, не напували кавою. Їм її давали в іншому вигляді, з їжею. Для хворих глаукомою, припускають вчені, достатньо однієї чашки кави в день, щоб відчути благотворний ефект.

Сітківка, за словами професора Чанга, керівника досліджень, є метаболічно дуже активною тканиною. Вона потребує великих обсягах кисню і в зв'язку з цим схильна до так званого «оксидативному стресу». Нестача кисню і вироблення вільних радикалів призводять до пошкодження тканини і в кінцевому підсумку до втрати зору.

Кава, пише Daily Mail, є не тільки одним з найпопулярніших на планеті напоїв, але і дуже корисним. Раніше було доведено, що вона допомагає хворим на хворобу Паркінсона, рак простати, діабет, Альцгеймера і при старінні організму.

Професор Жан Костантен, член французької Академії медицини і фармакології, вважає: «Кава - хороший наркотик. Наркотик в тому сенсі, що викликає фізичну залежність. Але він хороший в тому сенсі, що це єдиний наркотик, який не порушує психічну діяльність організму і на відміну від тютюну не отруйний і не є причиною важких захворювань. Любителі хорошої кави, як правило, оптимісти, які ведуть активний спосіб життя. І з віком залишаються живчиками».

Французький дієтолог Жан-Поль Блан вважає: «Кава - це, в першу чергу, задоволення. Вона не представляє небезпеки, якщо нею не зловживати і не вживати при вагітності, підвищеній кислотності шлунка і прийомі деяких ліків».

А ось професор Лоран Шевальє переконаний, що не можна радити каву як засіб для поліпшення здоров'я: «Необхідно дотримуватися обережності, тому що при обсмажуванні в зернах утворюється акриламід - потенційно канцерогенна для людини речовина».

Наталія Гридасова, психоендокринолог:

- Кофеїн є сильнодіючою речовиною. А, як відомо, чим сильніша дія, тим сильніша і протидія. Безумовно, кава - чудовий стимулятор при занепаді сил, зниженому тиску, прискорює обмін речовин, тонізує судини. І, можливо, її біоактивні речовини допомагають процесам регенерації тканин. З чим може бути пов'язане зниження смертності, про що йдеться в дослідженні.

Але при цьому не варто пити каву вагітним, хіба що чашечку на тиждень.

Дітям до 10 років я б теж не радила давати каву - може перезбудити дитячу психіку і сформувати звичку до психостимуляції. Так що краще какао або гарячий шоколад.

Також не варто пити каву, особливо міцну тим, у кого схильність до серцебиття і аритмій. І всім, навіть абсолютно здоровим людям, не варто пити більше двох-трьох чашок по 150 мл кави в день.