Мобільний телефон вкаже на приховану інфекцію

Смартфон відображає унікальну картину того, які організми живуть у тілі людини. Більше 80% поширених бактерій складають персональний бактеріальний відбиток, який у підсумку залишається на екрані телефону, пише meddaily.ru з посиланням на BBC.

І саме за особистими речами на зразок телефонів можна відстежувати поширення бактерій. Згідно з підрахунками вчених, людина чіпає телефон в середньому по 150 разів у день. І є збіги між організмами, присутніми на поверхні тіла і на екранах смартфонів, кажуть співробітники Університету Орегона. Вони розшифрували ДНК мікробів, виявлених на вказівних і великих пальцях 17 осіб. Також робився мазок з поверхні телефонів учасників дослідження.

Всього в 51 зразку вчені знайшли 7000 різних типів бактерій. У середньому 22% бактерій збігалися на пальцях і на телефонах. Приблизно 82% найбільш поширених бактерій, які перебували на пальцях, також були на телефоні. Сюди входили бактерії з родів Streptococcus, Staphylococcus і Corynebacterium. І саме у жінок схожість бактерій була особливо очевидною.