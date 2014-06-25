Чіпси небезпечні для маленьких дітей - вчені

У даному віковому проміжку відбувається активний розвиток головного мозку і будь-яка шкідлива їжа може негативно вплинути на когнітивні процеси дитини в майбутньому. Чіпси містять у своєму складі глутамат натрію або підсилювач смаку. Ця речовина викликає звикання. Крім того, в даному продукті є велика кількість жирів і канцерогенів, що утворюються під час смаження в киплячій олії.

Звикання і висока калорійність - фактори, що запускають процеси ожиріння, цукрового діабету. Відомо, ці хвороби безпосередньо пов'язані з розумовими здібностями людини.

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