Чіпси небезпечні для маленьких дітей - вчені
13:50, 25 червня 2014Зарубіжні новини
3
Дослідники у рамках проведеного аналізу довели: чіпси - вкрай шкідлива їжа для дітей 3-4 років
Фото: УНІАН
У даному віковому проміжку відбувається активний розвиток головного мозку і будь-яка шкідлива їжа може негативно вплинути на когнітивні процеси дитини в майбутньому. Чіпси містять у своєму складі глутамат натрію або підсилювач смаку. Ця речовина викликає звикання. Крім того, в даному продукті є велика кількість жирів і канцерогенів, що утворюються під час смаження в киплячій олії.
Звикання і висока калорійність - фактори, що запускають процеси ожиріння, цукрового діабету. Відомо, ці хвороби безпосередньо пов'язані з розумовими здібностями людини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter