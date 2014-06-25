Лікарі зможуть ставити діагноз за фотографіями

Рідкісні генетичні аномалії, що зустрічаються у 6% людей, непросто діагностувати. Але медики створили програму, яка ставить приблизний діагноз по фотографії, розповідає meddaily.ru з посиланням на New Scientist. Ця програма може полегшити виявлення хвороб. Суть в тому, що зібрана база даних загальних для різних хвороб рис обличчя.

Медики нерідко ставлять діагноз, спираючись на оцінку явних зовнішній відхилень, характерних для 30-40% рідкісних недуг. Але все-таки не всі лікарі на це здатні. Нову програму створили Крисоффер Неллакер і Ендрю Зіссерман з Університету Оксфорда. Вони завантажили в програму 1363 фотографії людей з 8 генетичними аномаліями, включаючи синдром Дауна, синдром тендітної Х-хромосоми, прогерію. Програма вчилася розпізнавати захворювання по 36 рисах обличчя (за формою очей, брів, губ, носа).

Щоб перевірити точність роботи, фахівці протестували програму на фото людей з встановленими діагнозами. Так, точність склала 93%. На сьогодні програма розпізнає 90 хвороб, хоча і однозначного діагнозу не дає - створюється таблиця ймовірних діагнозів. Наприклад, за фотографіями Авраама Лінкольна програма поставила синдром Марфана на сьоме місце за ймовірністю з усіх можливих захворювань.

Фахівці сподіваються навчити програму аналізувати фото облич в профіль і фас. У перспективі програму можуть об'єднати з додатками, що аналізують ДНК. Тоді ставитися діагноз буде точно і швидко.