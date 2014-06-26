Медики заявили про нове захворювання - "тромбоз геймера"

Новозеландські медики відкрили нову нозологічну одиницю або, простіше кажучи, нову хворобу, яка отримала незвичайну назву - "тромбоз геймера". Тепер вона цілком може зайняти своє місце в ряду специфічних захворювань, пов'язаних з трудовою діяльністю хворого ("лікоть тенісиста", "плече штукатура" тощо), повідомляють podrobnosti.ua з посиланням на "Здоров'я України".

Молодий чоловік, якого швидка допомога привезла в клініку Middlemore Hospital в новозеландському місті Окленд, провів 4 доби, граючи в комп'ютерні ігри за допомогою ігрової приставки.

Він сидів на ліжку перед телевізором, витягнувши ноги вперед, тримаючи в руках геймпад, лише зрідка відволікаючись на те, щоб нашвидку перекусити або сходити в туалет. Як розповів сам хворий, вже до кінця другого дня його ліва нога спухла і стала сильно боліти, але він вирішив не звертати на це уваги, будучи дуже захопленим грою.

Проте на четвертий день біль став нестерпним, а окружність ноги збільшилася майже в два рази. Лікарі виявили у нього гострий венозний тромбоз, який міг призвести до смерті хворого, якщо б один з тромбів, що утворилися в венах його ноги, відірвався і потрапив би в легені.

Інтенсивне лікування тривало майже 10 днів - з допомогою численних препаратів медикам вдалося відновити кровотік у венах його ноги і "розчинити" тромби.