Жестикуляція полегшує розуміння співрозмовника

Люди, які активно використовують жести під час розмови, більш ефективно спілкуються. Справа в тому, що жести і слова формують єдину систему комунікації, посилюють виражені думки, пише meddaily.ru з посиланням на The First Post.

Це допомагає краще зрозуміти співрозмовника, що до нього намагаються донести, каже Марина Неспор, фахівець Міжнародної школи підвищення кваліфікації в Триєсі. Жести, як і виділення слів голосом, виконують роль просодії, тобто наголосу. Вони допомагають підкреслити структуру пропозиції, при цьому спрощуючи розуміння інформації.

Було проведено дослідження, до якого залучили 20 італійців. На їх прикладі вдалося показати, як значення пропозицій залежить від зроблених акцентів. І саме жести можуть вплинути на інтерпретацію сказаного. Тому не дивно, що існує єдина когнітивна система жестів, інтонації і ритму мови. Для людського спілкування голос не грає основної ролі. Рухи тіла так само задіяні, як і вираз обличчя.