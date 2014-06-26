У кавуні відкрили нові властивості

Джерелом надзвичайно корисного для здоров'я і життя людини антиоксиданту лікопіну традиційно вважаються зрілі томати, проте вчені знайшли спосіб отримувати його з кавунової м'якоті. Це ноу-хау належить фахівцям з Сибірського університету споживчої кооперації, Полтавського університету економіки і торгівлі, пише medikforum.ru.

Метод отримання лікопіну з кавунів, розроблений спільно сибірськими і полтавськими дослідниками, володіє відразу двома перевагами. По-перше, він технологічно менш трудомісткий, не вимагає багатостадійних процедур. По-друге, кавуновий лікопін можна отримати в набагато більшій кількості.

Досі вважалося, що найбільш доступним продуктом для вилучення природного лікопіну є зрілі томати. Однак у цьому випадку доводилося задіяти складні методики, що робило собівартість кінцевого продукту досить високою.

Особлива цінність лікопіну в тому, що, будучи сильним антиоксидантом, він ефективно сприяє зниженню концентрації шкідливого холестерину в крові. Беручи лікопін, людина підвищує свій захист від розвитку склерозу, раку, судинних та інших небезпечних захворювань, пов'язаних з порушенням кислотно-лужного балансу в організмі, а також з проблемами простати і потенції.