Вагітним шкідливо жити у селі

Дослідження Університету Каліфорнії показало, що проживання вагітної жінки неподалік від поля, на якому застосовуються сільськогосподарські пестициди, підвищує ймовірність розвитку розладів аутистичного спектру і затримок у розвитку її дитини, пише Здоров'я.

Ми звикли вважати, що життя в сільській місцевості більш сприятливе для вагітної, ніж життя в місті. Тим не менш, статистичні дані показали, що шкода від пестицидів, якими обробляють поля, переважує користь від свіжого повітря, фруктів і відсутності міських стресів.

У дослідження були включені 970 дітей, з них 486 страждали від розладів аутистичного спектру, 168 мали затримку у розвитку, і 316 були здорові. Вчені розпитали матерів про те, де вони жили під час вагітності. З'ясувалося, що 30% сімей жили на відстані менше 1,5 км від полів, де застосовувалися пестициди. При цьому дослідники підрахували, що діти з розладами аутистичного спектру на 60% частіше народжуються в сім'ях, що живуть близько оброблюваних полів. Для затримок у розвитку цей показник склав 150%.

Слід розуміти, що мова все одно йде про відносно невеликі цифри.