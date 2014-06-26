У ПАРЄ прогнозують збільшення кількості біженців з Криму

У Парламентській асамблеї Ради Європи прогнозують збільшення кількості біженців з Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили, виступаючи на засіданні ПАРЄ, народний депутат України, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і комісар Ради Європи з прав людини Нільс Мужнієкс.

Так, Джемілєв відзначив зростання біженців з Криму.

«Попри заклики Меджлісу не залишати батьківщину ні за яких обставин, кількість біженців продовжує збільшуватись», - відзначив Джемілєв.

Він додав, що сьогодні в Криму згортаються демократичні свободи. Зокрема, за словами Джемілєва, парламент і засоби масової інформації повністю контролюються окупаційною владою, суди і прокуратура мають «бутафорські функції».

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Також Джемілєв заявив, що Крим перетворюється на базу з підготовки терористів для перекидання їх в інші регіони України. Почастішали випадки безслідного зникнення людей, які так чи інакше висловлювали невдоволення окупаційним режимом.

Джемілєв висловив надію, що ПАРЄ зможе вплинути на зменшення масштабного беззаконня, що відбувається в Криму.

Мужнієкс у своєму виступі також висловив стурбованість у зв'язку із зростанням біженців, оцінити кількість яких, за його словами, на сьогодні неможливо.

Він прогнозує, що кількість біженців збільшуватиметься.

«Ми прогнозуємо, що найближчими місяцями відплив населення з Криму збільшуватиметься, батьки хочуть, аби діти закінчили свій навчальний рік», - сказав Мужнієкс.

Як повідомляв УНІАН, за даними помічника генерального секретаря ООН з прав людини Івана Шімоновіча, в Україні зафіксовано понад 46 тисяч внутрішніх біженців.

«На 23 червня Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 46 тисяч 100 внутрішньо переміщених осіб, 11 тис. 500 осіб - з Криму і майже 34 тис. 600 - зі сходу».

За даними Мінсоцполітики України, на сьогодні в країні зареєстровано 10,5 тис. переселенців з АР Крим і міста Севастополя.