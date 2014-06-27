У ЄС з'явиться «знак якості» для онлайн аптек

Як повідомляється в прес-релізі, логотип розміщуватиметься на сайтах аптек, які підтвердили статус постачальників якісних лікарських засобів.

На логотипі зображено білий хрест на тлі зелених смуг. Також є порожній прямокутник, в якому в майбутньому буде розміщений прапор країни-учасниці ЄС, на чиїй території зареєстрована онлайн аптека. Текст напису буде перекладений на офіційну мову держави. При натисканні на зображення відвідувач потрапить на сайт національного регуляторного органу, на якому зберігається список всіх авторизованих онлайн аптек. Якщо в організації немає у переліку - вона працює нелегально.

За словами комісара з питань охорони здоров'я ЄС Тоньо Борга (Tonio Borg), дана міра повинна убезпечити пацієнтів від покупки фальсифікованих лікарських препаратів. «Підроблені лікарські засоби можуть бути шкідливими або навіть нести смертельну загрозу здоров'ю. Комісія ЄС встановила єдиний логотип для онлайн аптек, щоб пацієнти не купували неякісні препарати», - заявив Борг.

remedium.ru