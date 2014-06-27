Вчені створили безпечний цукор

Віденський технологічний університет провів роботу над новою технологією отримання нешкідливого цукру. Результатом цієї роботи стала особлива форма еритриту - натурального цукрозамінника. Як кажуть вчені, еритрит не провокує ожиріння, карієс і ніяк не впливає на рівень цукру в крові, пише meddaily.ru з посиланням на "NEWSru Israel".

В принципі, еритрит давно використовується в Азії. Традиційно його роблять з дріжджів, одержуваних з висококонцентрованої патоки. Однак вчені знайшли спосіб легкого та більш вигідного, з економічної точки зору, отримання еритриту. Виявилося, особливий вид цвілі Trichoderma reesei специфічним чином впливає на хімічні елементи соломи.

Науковці генетично модифікували грибок, тим самим збільшивши кількість виробленого еритриту до необхідного рівня. Одержуваний таким чином підсолоджувач еквівалентний цукру на 70-80%.