Вченими знайдена формула ідеального жіночого носа

Трохи кирпатий ніс робить його власниць більш жіночними, а нахилений вниз, навпаки, надає сумовитий вигляд - до такого висновку прийшли вчені з Університету Нью-Йорка, стаття яких опублікована в журналі JAMA Facial Plastic Surgery, пише Газета.ру.

В ході опитування, в якому 106 добровольцям показували фотографії жінок з штучно змінною величиною нахилу носа до обличчя, яка складала 96, 101, 106, 111 або 116 градусів, з'ясувалося, що більшість опитаних вважають найбільш привабливими носи, нахил яких дорівнює 106 градусів (у чоловіків же самим красивим виявився ніс з нахилом 90 градусів). Дані підтвердилися під час онлайн-опитування, в якому взяли участь вже близько 4 тис. осіб.

Керівник дослідження, доктор Ахмед Омар, порівнює свою роботу з пошуками митців Стародавнього Єгипту, які намагалися створити ідеальні пропорції обличчя. Як повідомляє The Telegraph, результати дослідження можуть стати в нагоді в галузі пластичної хірургії.