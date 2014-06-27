Скільки треба їсти цукру

Британські вчені переглядають норму доданого цукру, яку слід споживати щодня. Теперішній рекомендований ліміт - 10-11%.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що на солодке мусить припадати лише 5% від денного обсягу калорій.

Але підрахувати, скільки ми їмо цукру, не так легко, як здається.

Спеціалісти з охорони здоров'я скептично ставляться до цукру, який додають в перероблену їжу, однак зазначають, що природна солодкість молока або фруктів цілком нормальна. Єдине виключення - сік.

Наразі людям радять харчуватися так, щоб на доданий цукор припадало лише 11% усіх спожитих протягом дня калорій, або навіть 10%, якщо взяти до уваги алкоголь.

Це становить 50 г цукру для жінок і 70 г для чоловіків, в залежності від рівня активності.

Але якщо ви подивитеся на упаковку, то побачите рекомендований обсяг всіх видів цукру – включаючи його натуральний вміст у фруктах та інших продуктах.

І хоча у Великій Британії немає офіційних державних правил рекомендованого обсягу споживання усіх видів цукру, на упаковках у ЄС та у тій самій Великій Британії прийнято вказувати показник у 90 г на день, тобто еквівалент 22 маленьких (4 г) чайних ложок цукру.

У деяких продуктах вміст цукру визначити просто, наприклад, звичайна 330-мл склянка "Кока-коли" або "Пепсі" вміщує 35 г цукру, або майже дев'ять чайних ложок. Однак курка, приготована під солодким соусом, також може містити понад 22 г цукру - або п'ять з половиною чайних ложок, і частина цього обсягу міститься у ананасі.

Заплутаності додає той факт, що спочатку на упаковках писали рекомендовану денну дозу для чоловіків, жінок та дітей, але зараз цей індикатор змінили на рекомендований вміст, який - згідно з європейськими законами - діє лише для дорослих.

Рекомендований вміст - це не те саме, що рекомендовані дієтичні властивості, які фахівці із охорони здоров'я використовують для підрахунку долі доданого цукру - що повертає нас до показника у 10-11%.

"Визначити, скільки додаткового цукру ви споживаєте, майже неможливо", - каже дієтолог Катрін Дженнер, яка представляє ініціативну групу Дія проти цукру.

В усіх методів оцінювання споживання цукру є свої межі. Будь-хто, хто намагався вести щоденник їжі знає, наскільки важко буває пригадати кожний шматочок раціону – від печива у офісі до недоїдених дітьми страв.

Втім, Національне опитування щодо дієт та харчування – це найповніше дослідження харчових звичок британців.

Останній звіт дослідників показує, що усі вікові групи споживали більше доданого цукру (який офіційно називають "немолочним зовнішнім цукром"), ніж рекомендовані 11%, але серед дітей цей показник вищий.

Діти віком від 11 до 18 років отримують більшу частину своєї денної енергії із солодкого, якого споживають більше 15%. Дорослі харчуються більш обережно, їхня доля солодкого - трохи вище 11%.

Солодкі напої – це найбільше джерело додаткового цукру для молоді. Наприклад, хлопці віком від 11 до 18 років отримують 42% свого раціону саме таким чином.

Цукерки, шоколад та джем становлять 19-22% від усього спожитого цукру, а молодші діти отримують велику частину свого цукру із сухих продуктів – наприклад, тортів та печива, - а також напоїв як фруктовий сік.

Для дорослих віком від 19 до 64 років головні джерела – це також кондитерські вироби та джеми, солодкі напої та сухі продукти. Алкоголь додає іще 10%.

Вчені й досі досліджують імовірний зв'язок між високим рівнем споживання цукру та ожирінням, діабетом, хворобами серця та іншими проблемами зі здоров'ям.

Загальновідомо, що споживання великої кількості калорій без належної фізичної активності призводить до ожиріння – яке, в свою чергу, підвищує ризик хвороб.

За останніми даними, рівень ожиріння у Англії зростав протягом останніх десятиліть аж допоки не вирівнявся.

Відсоток дітей із ожирінням зменшився, але, як кажуть активісти, попереду ще багато роботи, щоб скоротити обсяги цукру, який споживають діти.

www.bbc.co.uk