Визначено ідеальну тривалість сну

Дослідження, проведене за участю дев'яти тисяч дорослих чоловіків і жінок, показало, що наслідки надмірно тривалого нічного сну можуть бути не менш шкідливими, ніж регулярне недосипання, пише nua.in.ua.

Принаймні, саме така закономірність спостерігається серед представників вікової групи від 50 до 64 років, для яких сон, що тривав менше шести або більше восьми годин, однаково негативно впливав на здатність приймати правильні рішення. Що стосується представників старшої вікової групи (учасників віком від 65 до 89 років), то для них погіршенням мозкової активності позначався тільки занадто тривалий сон.

Відповідне дослідження проводилося на базі Університету Уорвіка доктором Мішель Міллер (Michelle Miller) і професором Франческо Каппуччо (Francesco Cappuccio).