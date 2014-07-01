У США схвалили інгаляційний інсулін

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) зареєструвала інгаляційний інсулін надкороткої дії Афрезза (Afrezza) розробки компанії MannKind.

Заявка була схвалена регуляторами через п'ять років після першої подачі компанією пакета документів. У 2011 році американський регулятор зобов'язав MannKind провести додаткові дослідження препарату, що було виконано до жовтня 2013 року.

Афрезза являє собою порошок для вдихання, який розпилюється за допомогою інгалятора Dreamboat. Максимальний рівень інсуліну реєструється через 12-15 хвилин після інгаляції, тоді як при використанні ін'єкційного швидкодіючого інсуліну максимальна концентрація досягається тільки через 45-90 хвилин.

Фахівці FDA уточнили, що при терапії діабету 1 типу Афрезза має використовуватися разом з інсуліном тривалої дії. У прес-релізі регулятора також вказується, що лікарський засіб не рекомендується застосовувати пацієнтам при лікуванні діабетичного кетоацидозу.

Афрезза не може бути використана пацієнтами з хронічними захворюваннями легенів, наприклад, що страждають астмою або ХОЗЛ, так як препарат може стати причиною гострого бронхоспазму.

remedium.ru