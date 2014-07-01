Країни Західної Африки мають бути готові до поширення лихоманки Ебола - ВООЗ

Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров'я, уточнивши, що в групу ризику входять Малі, Кот-Д'івуар, Сенегал та Гвінея-Бісау.

«Державам, що межують з Гвінеєю, необхідно бути готовим до того, що інфіковані люди можуть приїхати на їхні території, і, тим самим, занести вірус», - заявив представник ВООЗ. Експерти організації зазначають, що стримати поширення інфекції вкрай складно так як місцеві жителі не усвідомлюють небезпеку лихоманки і продовжують дотримуватися традиційних обрядів поховання, які передбачають безпосередній контакт з тілом померлого.

Незважаючи на заходи, що приймаються міжнародними закладами охорони здоров'я організаціями, на території Гвінеї, Сьєрра-Леоне та Ліберії зафіксовано 635 випадків зараження лихоманкою Ебола, 399 з яких призвели до летального результату.

Спалах геморагічної лихоманки набув масштабів міждержавної кризи, зазначили експерти ВООЗ, і закликали до прийняття рішучих заходів по боротьбі з небезпечним захворюванням.

«Це більше не спалах захворювання в якійсь певній країні, це субрегіональна проблема, яка вимагає урядових дій. ВООЗ серйозно стурбована передачею вірусу в сусідні країни і ймовірністю подальшого поширення інфекції», - заявив регіональний директор ВООЗ в Африці Луїс Самбо (Luis Sambo).

Remedium.ru