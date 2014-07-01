МОЗ Ізраїлю "призупинив" медичний туризм

Державні лікарні не будуть приймати платних пацієнтів з-за кордону, принаймні доти, поки не буде вирішена проблема черг до вузьких фахівців і на операції для ізраїльтян. Це стосується не тільки "медичних туристів", але і будь-якої приватної лікарської практики у стінах лікарень.

Спеціальна комісія МОЗ Ізраїлю, яка займалася вивченням проблеми надання приватних медичних послуг державними клініками, закінчила свою роботу і 25 червня представила свої рекомендації на спеціальній прес-конференції.

Міністр охорони здоров'я Яель Герман, яка очолила комісію, повідомила про те, що державні клініки будуть змушені відмовитися від приватної практики. Вона зазначила, що робота приватних поліклінік при держлікарнях викликає великі нарікання у клієнтів лікарняних кас, яким доводиться багато місяців чекати своєї черги до вузьких спеціалістів.

За словами Яель Герман, до тих пір, поки не будуть усунені черги до фахівців для ізраїльтян, не може бути й мови про медичний туризм. За її словами, тільки після того, як буде створена єдина система черг, а лікарні доведуть, що їхня діяльність відповідає вимогам МОЗ, вони зможуть отримати дозвіл на роботу приватних клінік.

Гендиректор міністерства охорони здоров'я професор Арнон Афэк заявив, що державні лікарні повинні працювати не тільки вранці, але і в другій половині дня. "Ми хочемо домогтися, щоб фахівці були в лікарнях й у вечірні години. Для цього немає необхідності в приватних медичних центрах", - заявив він.

Зазначимо, що приватні клініки і лікарні, як і раніше, зможуть працювати з пацієнтами з-за кордону.

11 червня відділ фінансового контролю в офісі головного аудитора міністерства фінансів підготував перший в своєму роді звіт про стан ринку медичного туризму в Ізраїлі і діяльності п'яти найбільших державних ізраїльських лікарень на цьому ринку.

Згідно з оцінкою мінфіну, річний оборот ізраїльського ринку медичного туризму перевищує 600 мільйонів шекелів на рік.

При цьому укладачі звіту повідомляють, що при виконанні своєї роботи зіткнулися з відмовою від співпраці з боку керівництва лікарень, які активно перешкоджали передачі необхідної інформації.

Розповідаючи про серйозні проблеми ринку медтуризму, укладачі звіту в першу чергу вказують на надання туристам пріоритету перед ізраїльськими пацієнтами незважаючи на категоричну заборону міністерства охорони здоров'я. "У більшості випадків, між первинним оглядом медичного туриста лікарем лікарні і призначеної операцією проходять лічені дні. Практика призначення черг іноземним туристам відмінна від практики призначення черг ізраїльським пацієнтам", - йдеться у звіті.

Крім того, незважаючи на заборону міністерства охорони здоров'я, обслуговування медичних туристів відбувається в тому числі і в ранкові години. Так, у лікарні "Іхілов" близько 70% операцій і процедур проводилося до 15:00 години.

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