Червоне вино знижує ризик інфаркту на 50%
Відомий англійський кардіолог доктор Вільям Макреа виписав червоне вино як засіб для профілактики інфаркту більш як 10 000 своїх пацієнтів
Відомий англійський кардіолог доктор Вільям Макреа каже, що за останні 10 років виписав червоне вино як засіб для профілактики інфаркту більш як 10 000 своїх пацієнтів. До речі і самого доктора нерідко можна побачити на обході з келихом в руці. Макреа запевняє, що два келихи червоного вина в день зменшують ризик розвитку інфаркту на 50% - більше, ніж будь-які з існуючих ліків, повідомляє MedikForum.
Ця ідея прийшла до нього в голову, коли він проаналізував статистику інфарктів у Франції. Виявилося, що в цій країні, де вино починають пити мало не з дитячого віку і продовжують до глибокої старості, істотно нижче число серцево-судинних хвороб, ніж в Англії. Між тим, французи не тільки налягають на спиртне, вони ще й їдять більш жирні страви (часто готують на вершковому маслі), а також більше палять.
Виявилося, що секретним інгредієнтом, що захищає жителів Франції від інфарктів, є саме червоне вино. Причому, регулярне помірне його вживання, за словами доктора Макреа, знижує небезпеку інсультів на 20%. Найбільшу користь приносять молоді вина, як з'ясував кардіолог. А відбувається це тому, що червоне вино розширює артерії, що покращує прохідність крові, а також підвищує рівень "хорошого" холестерину.