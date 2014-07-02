Червоне вино знижує ризик інфаркту на 50%

Відомий англійський кардіолог доктор Вільям Макреа каже, що за останні 10 років виписав червоне вино як засіб для профілактики інфаркту більш як 10 000 своїх пацієнтів. До речі і самого доктора нерідко можна побачити на обході з келихом в руці. Макреа запевняє, що два келихи червоного вина в день зменшують ризик розвитку інфаркту на 50% - більше, ніж будь-які з існуючих ліків, повідомляє MedikForum.

Ця ідея прийшла до нього в голову, коли він проаналізував статистику інфарктів у Франції. Виявилося, що в цій країні, де вино починають пити мало не з дитячого віку і продовжують до глибокої старості, істотно нижче число серцево-судинних хвороб, ніж в Англії. Між тим, французи не тільки налягають на спиртне, вони ще й їдять більш жирні страви (часто готують на вершковому маслі), а також більше палять.

Виявилося, що секретним інгредієнтом, що захищає жителів Франції від інфарктів, є саме червоне вино. Причому, регулярне помірне його вживання, за словами доктора Макреа, знижує небезпеку інсультів на 20%. Найбільшу користь приносять молоді вина, як з'ясував кардіолог. А відбувається це тому, що червоне вино розширює артерії, що покращує прохідність крові, а також підвищує рівень "хорошого" холестерину.