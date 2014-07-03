Контрацептиви старять репродуктивну систему

Прийом гормональних контрацептивів може знизити фертильність у жінок, принаймні, тимчасово, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Суть в наступному: гормони зношують репродуктивну систему, збільшуючи її вік і знижуючи вироблення яйцеклітин після відмови від цих засобів.

В принципі, потім у здорової жінки все має повернутися на круги своя. Але все одно потрібно пам'ятати про "мертву зону" три місяці після відмови від таблеток. Тобто більшість зможуть завагітніти лише через півроку після припинення прийому. Це показало дослідження 833 жінок 19-46 років, які відвідували репродуктолога.

Фахівці заміряли рівень антимюллеровського гормону (АГ) і кількість антральних фолікулів (АФ). Це показники фертильності. У жінок, які пили контрацептиви, рівень АГ і АФ були на 19% і 16% знижені відповідно. При цьому яєчники виробляли на 19-52% менше яйцеклітин. Найзначніше зниження спостерігалось у жінок до 30 років. Контрацептиви змінюють вигляд яєчників і секрецію важливих сполук. Більш того, таблетки можуть приховувати серйозні проблеми з яєчниками.