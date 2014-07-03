Краса - показник здоров'я та хороших генів

Виявилося, що зовнішня привабливість впливає на ризик зіткнутися з хворобою. Зовнішність людини визначає її ризик зіткнутися з тими чи іншими хворобами, як встановили дослідники з Університету Цинцинатті в США. Так, привабливі люди рідше страждають від астми, діабету, гіпертонії і навіть дзвону у вухах. Чим більш привабливою зовнішністю володіє чоловік або жінка, тим нижча їх небезпека стати жертвою цілого ряду недуг - від депресій до підвищеного тиску. Привабливі люди відчувають себе більш здоровими в цілому, вони рідше беруть лікарняні, а протягом життя у них відчутно рідше діагностують будь-які фізичні або психічні розлади, пише directpress.ru.

Настільки дивовижні висновки американські вчені отримали на основі аналізу 15 000 чоловіків і жінок у віці від 24 до 35, за здоров'ям яких спостерігали з 10-річного віку. Це найбільше дослідження на тему зв'язку зовнішньої привабливості і здоров'я людини, а також перше, що визначає залежність зовнішності від ризику розвитку конкретних хвороб.

Якщо раніше подібні дослідження проводили переважно за участю студентів, то тепер вчені охопили увагою представників різних соціальних шарів і вікових груп. При цьому особиста привабливість людини оцінювалася при контакті віч-на-віч, а не на основі фотографій або відеозаписів, як в інших дослідженнях.

Як вважають автори дослідження, отримані ними дані підтверджують точку зору про те, що зовнішня привабливість людини - це показник хороших генів. Раніше вчені з Університету Ньюкасла з'ясували, що некрасиві діти згодом значно частіше стикаються з проблемами зі здоров'ям до 50 років.