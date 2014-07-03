Саудівська Аравія проведе дослідження, щоб з'ясувати походження MERS-CoV

09:48, 03 липня 2014
Зарубіжні новини
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Саудівська Аравія заявила про запуск масштабного дослідження для визначення джерела коронавіруса близькосхідного респіраторного синдрому (БВРС-Ков, MERS-CoV), визнавши, що треба було раніше приступити до пошуку причини епідемії

Фото: www.novayagazeta-ug.ru

Після критики міжнародних експертів охорони здоров'я, влада Саудівської Аравії розпочала дослідження методом випадок-контроль, в ході якого порівнюються історії хвороби інфікованих пацієнтів з даними про здорових учасників з контрольної групи.

Для початку було відібрано дані про 10 пацієнтів з MERS-CoV та інформація про 40 здорових добровольців. Передбачається, що всього автори дослідження вивчать 20 історій хвороби і порівняють їх з матеріалами про 80 волонтерів. Саудівські вчені розраховують, що результати роботи допоможуть зрозуміти, за яких обставин вірус почав передаватися від тварин до людини і знайти відповіді на інші питання.

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Зазначимо, що організації охорони здоров'я і незалежні вчені розкритикували уряд Саудівської Аравії за те, що влада країни не змогла стримати поширення вірусу, спалах якого призвів до смерті близько 300 осіб на території королівства.

Remedium.ru

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