Рослинні антидепресанти несумісні з багатьма препаратами

Висновки вчених опубліковані в останньому номері американського Журналу альтернативної та комплементарної медицини.

Медики відзначають, що пацієнти, які застосовують звіробій як антидепресант, мають помилкове відчуття безпеки із-за того, що лікуються не синтетичним, а рослинним препаратом, і недооцінюють ризики, пов'язані з його використанням.

У ході дослідження вчені провели ретроспективний аналіз даних пацієнтів, зібраних в період з 1993 по 2010 рік. Виявилося, що використання звіробою має негативні наслідки в 28% випадків. Серед наслідків взаємодії звіробою з іншими ліками вчені виділяють серотоніновий синдром (потенційно смертельний стан, викликаний підвищеним рівнем серотоніну в організмі), розвиток хвороб серця внаслідок зниження ефективності ліків проти тиску, а також незапланована вагітність, пов'язана зі збоєм в роботі контрацептивів.

Медики наполягають на обов'язковому маркуванню всіх корисних рослинних добавок застереженнями про ризики їх застосування. Крім цього, обов'язковим кроком повинно стати навчання лікарів збору повної інформації про те, які добавки, вітаміни, мінерали або трави приймає пацієнт.

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